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Кредит онлайн на картку
Мінімальний термін погашення кредиту 90 днів, максимальний термін погашення кредиту до 365 днів. Реальна річна процентна ставка 693,5%. Компанія видає позики клієнтам на підставі договору, який діє до виконання Сторонами всіх зобов'язань за договором. Клієнт може користуватися позикою необмежений термін в рамках договору, за умови оплати відсотків за користування позикою кожні 10 днів.
Приклад розрахунку:
при сумі позики = 1000 грн. плата за користування засобами складе 19 грн. в день, що відповідає % ставкою, що дорівнює 1,9% в день.
Приклад розрахунку загальної вартості кредиту:
1000грн. тіло + (1000 грн. тіло х 1,9% в день х 29 днів. приклад термін кредиту) = 1551,00 грн.
Інформація про фінансову послугу, за посиланням
https://groshivsim.com/filemanager/files/4/Informacia_do_ukladennya.pdf
при сумі позики = 1000 грн. плата за користування коштами складатиме 19 грн. в день, що відповідає % ставці, яка складає 1,9% в день. Реальна річна процентна ставка 693,5%.
Інформація про фінансову послугу, за посиланням
https://groshivsim.com/filemanager/files/4/Informacia_do_ukladennya.pdf
1000 грн. тіло + (1000 грн. тіло х 1,9% в день х 29 днів. приклад строку кредита) = 1551,00 грн.
Інформація про фінансову послугу, за посиланням
https://groshivsim.com/filemanager/files/4/Informacia_do_ukladennya.pdf
Клієнт може користуватися позикою необмежений термін в рамках договору, за умови оплати відсотків за користування позикою кожні 10 днів.
Кредит онлайн на банківську карту за 15 хвилин
Гроші в борг можна взяти не тільки готівкою, але і отримати на банківську карту, відправивши кредитну заявку онлайн на сайті «Гроші всім». Ми пропонуємо оформити її самостійно, не витрачаючи час на візит для подачі письмової заявки та отримання готівки. На оформлення онлайн-запиту знадобиться зовсім небагато часу. Розглянутий він буде одразу, і вже через 15 хвилин гроші переводяться на Вашу карту. Кредитні кошти на карті онлайн нараховується при повній відповідності заявці всіх умов, прийнятий в компанії. Ви можете перебувати вдома або на робочому місці - доступу до мережі Інтернет досить, щоб отримати необхідну суму на банківську карту. Ми максимально спростили систему кредитування для того, щоб заощадити час і ресурси кожному, хто до нас звертається. Оформлення заявки передбачає всього три простих кроки: швидка процедура реєстрації на сайті, вибір суми кредиту в діапазоні від 200 до 15000 гривень, мінімальний термін погашення кредиту 65 днів, максимальний до виконання зобов'язань боку позичальника. Потрібну сума Ви гарантовано отримаєте в день звернення. Для отримання кредиту знадобиться карта будь-якого банку для розрахунків в національній валюті держави Україна (гривня). Експрес-кредит з перерахуванням на картку гарантує швидке і безпечне отримання коштів, необхідних для вирішення будь-яких фінансових питань.
Швидкий доступний кредит для кожного
Фінансова стійкість для кожної людини є фактором, значення який важко переоцінити. Тому, коли виникає ситуація, що вимагає непередбачених витрат, швидке рішення буде дуже до речі. Звертатися за необхідними в кредит коштами в банківські установи - звичний, але явно не найнадійніший і швидкий варіант. На це піде чимало часу і будуть потрібні документи що підтверджують вашу благонадійність і платоспроможність, застави і поручительства. Але навіть при цьому існує ймовірність, що менеджери банку приймуть рішення не на користь клієнта. Але зараз з'явилося більш вигідне рішення. Ринок фінансових послуг активно розвивається, і тепер в Інтернеті вже є ресурси, де можна взяти гроші в борг, оформивши кредит онлайн під вигідний відсоток всього за кілька хвилин, не надаючи для цього зайві довідки і документи. Взяти гроші в борг і отримати їх готівкою або на картковий рахунок з можливістю оформлення кредиту через інтернет в режимі онлайн пропонує фінансова компанія «Гроші всім», що має філії у великих населених пунктах України: Київ, Вінниця, Кривий Ріг, Житомир, Кіровоград, Маріуполь, Миколаїв, Черкаси, Хмельницький, Суми, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Полтава, Харків. При цьому взяти грошовий кредит можна без зайвих документів. Для оформлення кредитної заявки будуть потрібнi лише паспорт та номер ідентифікаційного коду (ІПН). Наші менеджери розглянуть подану заявку протягом лише 10-15 хвилин і одразу приймуть рішення про видачу необхідної суми.
Гарантовані позики без довідки про доходи
Кредити на будь-які потреби в «Гроші всім» надаються без довідки про доходи. Навіть якщо у Вас немає офіційного працевлаштування та заробітної плати, це не стане перешкодою для оформлення заявки і отримання кредитних коштів. Для гарантованого отримання грошей знадобляться тільки паспорт та ідентифікаційний код. Єдиним обмеженням є вік клієнта - від 18 до 65 років. Хто завгодно, незалежно від соціального статусу і статусу - офіційно не працевлаштовані громадяни, пенсіонери, студенти без постійного місця роботи - можуть отримати гроші в позику без підтверджуючих документів і довідок про доходи. Експрес-кредит без довідки про доходи видається у будь-якому відділенні «Гроші всім» або перераховується на банківську карту. Всього кілька хвилин на подачу заявки, 15 хвилин на процедуру розгляду, і Ви можете розпоряджатися отриманими грошима на власні цілі протягом визначеного угодою терміну. Без бюрократичної тяганини, застави, поручителів і довідок про доходи Ви отримуєте гроші в мінімальні терміни на вигідних і прозорих умовах.
Кредит готівкою під вигідні відсотки
Ми пропонуємо можливість кожному мешканцю України отримати необхідну суму готівкою в кредит під мінімальний відсоток за користування, оформивши позику у будь-якому відділенні «Гроші всім» або через Інтернет, на сайті компанії онлайн. Ви можете отримати швидкий кредит готівкою в Україні на максимально вигідних умовах, у повне розпорядження на власні цілі. Обравши найближче відділення, подавайте письмову заявку і отримуйте потрібну суму готівкою в той же день. Якщо вибираєте оформлення онлайн, оберіть зручний для себе час, в який Ви зможете прийти до відділення і отримати гроші у руки. Кредитні кошти перераховуются на картковий рахунок у разі, якщо Ви вибрали саме такий спосіб їх отримання при оформленні заявки. З турботою про кожного клієнта ми пропонуємо різні способи і найбільш зручні варіанти кредитування з економією часу і отриманням грошей саме тоді, коли вони необхідні.
Кращі умови - нашим клієнтам
Компанія «Гроші всім» рада запропонувати можливість кожного взяти гроші в борг на вигідних умовах з оформленням кредиту в відділеннях або на сайті онлайн, з терміновим отримання грошей у будь-якому місті України: Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро), Суми, Житомир, Рівне, Полтава, Чернігів, Черкаси, Хмельницький, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Вінниця, Кіровоград, Кривий Ріг, Маріуполь і т.д. Коли б не виникла у вас потреба в грошах, ми надамо позику швидко, в необхідні терміни, з самими комфортними умовами оформлення кредиту. Який би спосіб заявки Ви не вибрали - у відділенні з письмовим оформленням, або на сайті онлайн, з отриманням грошей готівкою або на банківську карту - Ваше звернення буде прийнято до розгляду негайно, а рішення про видачу коштів отримано на протязі 15 хвилин. Повторні звернення обслуговується ще простіше - вся процедура по ним триває не більше 5-10 хвилин
Як погасити кредит
Якщо терміну користування кредитними коштами, обумовленого в заявці, недостатньо, його можливо продовжити і використовувати отримані гроші довше без штрафних санкцій за прострочене погашення. При своєчасному продовження потрібно буде погасити тільки суму наданого кредиту і нарахованих на неї відсотків. Дотримуючись цієї умови, вам не доведеться переплачувати. Послугою пролонгації кредитного періоду можна скористатися у будь-який час, уклавши для цього додаткову угоду. Також, якщо виникла така можливість, Ви можете погасити суму кредиту і раніше встановленого терміну. Погасити кредит, витративши на це всього кілька хвилин, можна на сайті онлайн. Разом з цим доступні інші способи погашення: у відділеннях «Гроші всім» і будь-яких банківських відділеннях або за допомогою терміналів самообслуговування.
Переваги швидкого кредиту Гроші всім
На які б цілі Вам не знадобилися гроші, з нами Ви отримаєте їх просто і швидко, без обмежень, які зазвичай ускладнювали отримання кредиту. Експрес-кредитування доступне для кожного повнолітнього громадянина, що має паспорт з реєстрацією в Україні. Мінімальний пакет необхідних для реєстрації заявки документів і низька відсоткова ставка за користування сумою позики - головні переваги кредитування в «Гроші всім». Ви зможете вільно розпоряджатися отриманою грошовою сумою, на свій власний розсуд, погасивши її достроково або продовжуючи період користування якщо виникла така необхідність. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до операторів онлайн-чату на сайті, зателефонуйте нашим консультантам або замовте зворотний дзвінок і ми зателефонуємо вам протягом 30-ти секунд. Ми надамо всі необхідні консультації, детально пояснюємо умови і підберемо індивідуальну програму кредитування, відповідну Вашим потребам і побажанням.